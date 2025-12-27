DOLAR
Atatürk Caddesi'ndeki dubalar azaltıldı, şikayetler sürüyor

Eskişehir'de dubalar seyreltilse de İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Duru ve Ulubat sokaklarının açılmadığını belirterek kararın yetersiz olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:15
Atatürk Caddesi'nde dubalar azaltıldı, mahalle tepkili

Eskişehir'de sürücülerin hatalı sola dönüşlerini engellemek amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalar, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cadde ortasına yerleştirilen bu fiziki düzenlemeler, bazı bölümlerde seyreltilse de mahalle sakinlerinin ve yetkililerin endişelerini ortadan kaldırmadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Kasım 2025 tarihli UKOME toplantısında caddedeki sola dönüş yasağının uygulanmasına oy birliğiyle devam edildiğini açıkladı. Aynı toplantıda, acil durum müdahalelerinin gecikmemesi için belirli bölgelerde fiziki düzenlemelerin seyreltilmesine karar verildiği belirtildi. Cadde boyunca sola dönüşün yalnızca Ercan Sokakta izinli olduğu ve bu iznin ambulans ve itfaiye gibi acil müdahale araçlarını kapsadığı kaydedildi.

Muhtar: "Bu kadarı yeterli değil"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: "Mustafa Kemal Caddesi dubaları revize ediliyor ama bu düşündüğümüz gibi olmadı. Duru Sokak ve Ulubat Sokak girişleri açılmadı. İmza kampanyasında vatandaşımızın isteğinin tekrar incelenmesini arzu ediyoruz. Bu kadarı yeterli değil".

Alparslan, özellikle Duru Sokak ve Ulubat Sokak girişlerinin açılmasının talep edildiğini vurguladı ve yapılan değişikliğin mahalle halkının beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

