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Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Ayakkabılar özel olarak su geçirmez şekilde üretilmediyse, yağmurda veya kazara bir su birikintisine bastığımızda çoraplarımız ıslanır. Bu problemi ortadan kaldırmak için ayakkabılarınızı bu ürünle kaplayabilirsiniz. İşte konuya dair o detay...

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:24
Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Yağmurlu havalarda ayakkabılarımız su geçirebilir ve bu da çoraplarımızın ıslanmasına yol açar. Islak zeminlerden kaçınmak için su geçirmez ayakkabılara yüksek ücretler ödememiz gerektiğini düşünebiliriz.

Ancak, fazla para harcamadan bu duruma çözüm bulmak mümkündür. Eğer ayakkabılarınız su alıyor ve bu yüzden çoraplarınız ıslanıyorsa, bazı doğal yöntemlerin işe yarayabileceğini bilmek rahatlatıcı olabilir. İşte ayakkabıları su geçirmez hale getirmenin pratik yolları...

ayakkabının su geçirmemesi için ne yapmalı

DOĞAL YÖNTEMLERLE AYAKKABILARINIZI SU GEÇİRMEZ HALE GETİRİN

Ayakkabıları su geçirmez yapmak için çeşitli doğal yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de keten tohumu yağı kullanmaktır.

Aktarlardan rahatlıkla bulabileceğiniz keten tohumu yağı, ayakkabılarınızın su geçirmez olmasını sağlayabilir. Bir bez yardımıyla ayakkabılarınızın üzerine keten yağı sürün. Yağın tüm yüzeye eşit şekilde yayıldığından emin olduktan sonra gece boyunca bekletin. Sabah ayakkabılarınızı giydiğinizde su geçirmez hale geldiklerini fark edeceksiniz.

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