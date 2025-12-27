Aydın'dan balıkçılara uyarı: Dil ve pisi avı 1 Ocak-15 Şubat arası yasak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden önemli uyarı

1 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında dil ve pisi avı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, 1 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında tüm karasularda her türlü istihsal vasıtasıyla dil ve pisi balığı avcılığı yasaktır.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yasak başlamadan önce avlanmış ürünler için tesis ve işletmelerin en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, balıkçılar ve ilgili tüm paydaşların mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen kurallara hassasiyetle uyulması istendi.

Balıkçılara ve sektör temsilcilerine yönelik uyarıda, yasak sürecine ilişkin stok kayıtlarının zamanında yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

