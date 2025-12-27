Aydınlar'da Kar Esareti: Bitlis'in Yüksek Beldesi Beyaza Büründü

Aydınlar'da kar esareti başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimin ilk yoğun karı etkili oldu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımıyla bilinen Aydınlar beldesinde mevsimin ilk yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yağışla belde merkezi kısa sürede beyaza büründü. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde bu oran daha da arttı.

Etkili olan kar yağışı ve tipi günlük yaşamı aksatırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önlenmesi için belediye karla mücadele ekipleri sahaya çıktı. Özellikle kırsal mahallelere giden yollar zaman zaman ulaşıma kapandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen konuyla ilgili, "Süphan Dağı’nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi Belediye bütçesinin yüzde 60 oranında karla mücadele harcanıyor. Kar mücadelemiz 5 ay boyunca devam edecek. Halkımızın mağdur olmaması için biz büyük çaba sarf ediyor" dedi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANMAMASI İÇİN BELEDİYE KARLA MÜCADELE EKİPLERİ SAHAYA ÇIKTI