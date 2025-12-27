DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Aydınlar'da Kar Esareti: Bitlis'in Yüksek Beldesi Beyaza Büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki yüksek Aydınlar beldesinde mevsimin ilk yoğun karı etkili oldu; yer yer 20 cm, belediye 5 ay sürecek karla mücadele başlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:56
Aydınlar'da Kar Esareti: Bitlis'in Yüksek Beldesi Beyaza Büründü

Aydınlar'da kar esareti başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimin ilk yoğun karı etkili oldu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımıyla bilinen Aydınlar beldesinde mevsimin ilk yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yağışla belde merkezi kısa sürede beyaza büründü. Yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde bu oran daha da arttı.

Etkili olan kar yağışı ve tipi günlük yaşamı aksatırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önlenmesi için belediye karla mücadele ekipleri sahaya çıktı. Özellikle kırsal mahallelere giden yollar zaman zaman ulaşıma kapandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen konuyla ilgili, "Süphan Dağı’nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi Belediye bütçesinin yüzde 60 oranında karla mücadele harcanıyor. Kar mücadelemiz 5 ay boyunca devam edecek. Halkımızın mağdur olmaması için biz büyük çaba sarf ediyor" dedi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANMAMASI İÇİN BELEDİYE KARLA MÜCADELE EKİPLERİ SAHAYA ÇIKTI

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANMAMASI İÇİN BELEDİYE KARLA MÜCADELE EKİPLERİ SAHAYA ÇIKTI

AYDINLAR BELDESİNDE KAR ESARETİ BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova TRSM'de Hastaların El Emeği Ürünleri Sergisi ve Yeni Yıl Etkinliği
2
Bingöl’de Deprem Hazırlığı: Konteyner Kentler ve Yedek Alanlar Hazır
3
Diyarbakır'da Kar Etkili: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı
4
Milletvekili Alkayış'tan İHA Adıyaman Ziyareti
5
Kütahya'da Mevsimin İlk Karı: Radar Bölgesi Kartpostallık Görüntüler
6
Beyşehir'de 'Okulumda KanPanya Var' Kampanyası Yoğun Katılımla Gerçekleşti
7
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı Beyaza Büründü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti