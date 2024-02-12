Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Farkları bulma bulmacaları olarak da bilinen Farkı Bulma bulmacaları, günümüzde internetteki en popüler dikkat artırıcı etkinliklerden biridir. Bu meydan okumada okuyuculara neredeyse aynı iki görüntü arasındaki farkları belirleme görevi veriliyor.

Bu tür zorlukları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılara yüksek dikkat gösterilmesi gerekir. Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması hem gençlerde hem de yaşlılarda zihinsel sağlığı ve konsantrasyonu iyileştirebilir.

En dikkatli gözlere sahip misiniz?

Hadi bulalım!

16 Saniyede 3 Farkı Bulun







Yukarıda paylaşılan görsel, elinde baltayla ayakta duran bir adamın iki özdeş görselini göstermektedir.



İki resim arasında üç fark var ve okuyucuların bu farkları fark etmeleri için 10 saniyeleri var.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Farklılıklar çok ince veya çok belirgin olabilir ve bu nedenle okuyucuların iki resim arasındaki farkları tespit edebilmeleri için mükemmel bir odaklanmaya sahip olmaları gerekir.

Araştırmalar, bu tür aktivitelere katılmanın beynin konsantrasyon ve hafızadan sorumlu alanlarını uyardığını gösteriyor.

Bu nedenle, bu etkinlikleri uygulamak, konsantrasyonun artmasına ve hafızanın daha iyi korunmasına neden olur.

Acele edin; zaman bitiyor.

Daha fazla farklılık tespit edip edemeyeceğinizi görmek için son bir göz atın.





Dört…

Üç…

İki...

Bir...

Ve….

Süre doldu.

Kaçınız zaman sınırı içindeki tüm farklılıkları fark edebildi?

Tüm farklılıkları tespit edebilen okuyucuları tebrik ederiz.

En iyi gözlem becerisine sahipsiniz.

Cevapları kaçıranların gözlem becerilerini geliştirmek için bu tür zorlukları düzenli olarak uygulamaları gerekir.

Okuyucular devam edip cevaplarını aşağıda sunulan çözümle eşleştirebilirler.

Farkı Bulun: Çözüm



İki resim arasındaki üç fark aşağıdaki gibidir:





Bu etkinliğe katılmaktan keyif aldıysanız, bunu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın ve kimin sorunu en hızlı şekilde çözdüğünü görün.