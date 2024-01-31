Bankada hesabı olanlar dikkat! Artık bu işlemler asla yapılamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeler banka hesapları ve kredilerle ilgili önemli değişiklikleri içermektedir. "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te gerçekleştirilen bu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşte detaylar...





BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelikte yapılan değişikliklerden biri, 3. maddenin birinci fıkrasında bulunan “katılma” ifadesinin “katılım” şeklinde değiştirilmesidir. Aynı şekilde, 4. maddenin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkrasındaki “kâr ve zarara” ifadeleri de “kâra” olarak düzeltilmiştir.

Bu düzenlemeler kapsamında, bireyler adına kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kredili hesap dahil herhangi bir hesap açılamayacak, kredili hesabın limiti artırılamayacak ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacaktır. Ayrıca, kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek ve dördüncü fıkrada belirtilen (e) bendine göre yenilenen hesaplar, hesap açılışı kapsamında değerlendirilmeyecek.





Bu değişikliklerle birlikte, bankaların müşterilerinin mali durumlarını daha etkin bir şekilde yönetmeleri ve finansal süreçlerini daha şeffaf hale getirmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda, BDDK'nın aldığı bu önlemlerle birlikte, banka hesapları ve kredilerle ilgili işlemlerin daha güvenilir ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Yapılan değişiklikler, finans sektöründeki denetim ve düzenlemelerin etkinliğini artırmayı hedefleyerek, müşteri haklarını koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeler, yatırım vekâleti sözleşmelerine ve katılma hesaplarına ilişkin önemli değişiklikleri içermektedir. Yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişikliklere göre, tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti sözleşmelerine dayalı olarak katılma hesapları açılabilecek ve kurul, bu hesaplar için asgari tutar ve/veya belli bir oran belirleme yetkisine sahip olacaktır. Yatırım vekâleti ve kâr zarar ortaklığı sözleşmelerine dayalı olarak açılan katılma hesapları, ayrı fon havuzlarında işletilecek ve her iki sözleşme türü kendi altında ayrı havuzlar oluşturabilecektir. Ayrıca, bu havuzlar, katılma hesapı sahiplerinin menfaatlerine zarar vermemek şartıyla birleştirilebilecek, bölünebilecek, havuzlar arasında aktarım yapılabilir ve vade sonunda tasfiye edilebilecektir.

Düzenleme kapsamında, 8. maddeye eklenen bir cümle ile Kurul'un, fonun görüşünü alarak belirtilen tutarı değiştirme yetkisi tanınmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, BDDK'nın finans sektöründeki düzenlemeleri daha etkin ve şeffaf hale getirmeye yönelik adımları, yatırımcı haklarını koruma amacını güçlendirmektedir. Yatırım vekâleti sözleşmelerine dayalı katılma hesaplarının düzenlenmesi ve yönetilmesi konusundaki yetkilerin genişletilmesi, sektördeki güvenilirliği artırarak finansal istikrarı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu değişiklikler, BDDK'nın sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, uygun düzenlemelerle finansal sistemi güçlendirmeye yönelik çabalarını yansıtmaktadır.