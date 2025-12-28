Başkale'de Yoğun Kar: 4 Yerleşim Yolu Kapandı, Araçlar Kara Gömüldü

Başkale'de Yoğun Kar: Araçlar Kara Gömüldü, 4 Yerleşim Yolu Kapandı

Kar kalınlığı şehir merkezinde 20 cm, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı

Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle ilçede birçok araç kar altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. 4 kırsal mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı.

İlçede ölçülen kar kalınlığının şehir merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği bildirildi.

Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren sürücülere de zor anlar yaşattı.

