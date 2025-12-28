DOLAR
Başkale'de Yoğun Kar: 4 Yerleşim Yolu Kapandı, Araçlar Kara Gömüldü

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi; dört kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı, şehir merkezinde 20 cm, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar var.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:18
Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle ilçede birçok araç kar altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. 4 kırsal mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı.

İlçede ölçülen kar kalınlığının şehir merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği bildirildi.

Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren sürücülere de zor anlar yaşattı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

