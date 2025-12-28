DOLAR
Başkan Sekmen: Kar Timleri 7/24 Sahada — Erzurum'da Karla Mücadele

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar timleri 7/24 sahada; ekipler yol açma, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:23
Erzurum’da yoğun karla mücadele sürüyor

Erzurum’da etkili olan kar yağışına karşı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmem, kent merkezi ve kırsalda görev yapan kar timleriyle birlikte 7/24 sahada olduklarını vurgulayarak, " Kar, en çok Erzurum’a yakışıyor. Beyaz gelinliğini giyen Erzurum’umuzda vatandaşlarımıza hizmette gecemiz de gündüzümüz de aynı Şehrimizde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerimiz yol açma, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor. Çetin kış şartlarına rağmen canla başla görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışmalarımızı kar timlerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenilir ve konforlu yolculuklarını keyifle sürdürmeleri için azimle çalışıyoruz" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

