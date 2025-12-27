DOLAR
Batı Karadeniz'de Fırtına, Düzce'de Yoğun Kar: Meteoroloji Uyarısı

Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar, Batı Karadeniz’de fırtına etkili. Meteoroloji 28-31 Aralık 2025 arasında kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:41
Batı Karadeniz'de Fırtına, Düzce'de Yoğun Kar: Meteoroloji Uyarısı

Batı Karadeniz'de fırtına, Düzce'de kar yağışı sürüyor

Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, Karadeniz kıyılarında kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar su mendireklerini aşıyor, balıkçı tekneleri limana demir attı.

Denizde ve kıyıda etkiler

Fırtına nedeniyle kıyılarda dalga yüksekliği artarken, su mendirekleri aşılıyor ve limanlarda tedbir amaçlı önlemler alınıyor. Bölgedeki balıkçı tekneleri güvenliğe çekildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Batı Karadeniz’de rüzgarın pazar günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, pazar öğle saatleri ile pazartesi günü 29 Aralık 2025 gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 30 Aralık 2025 akşam saatlerinde batısında, 31 Aralık 2025 günün ilk saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir".

Kar yağışı uyarısı

Kuruluş ayrıca, kar yağışına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "28 Aralık 2025 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29 Aralık 2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".

Vatandaşların ve yetkililerin ulaşımda aksamalar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması ve güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

FIRTINA NEDENİYLE DALGALAR OLUŞURKEN SU MENDİREĞİ AŞIYOR.

FIRTINA NEDENİYLE DALGALAR OLUŞURKEN SU MENDİREĞİ AŞIYOR.

FIRTINA NEDENİYLE DALGALAR OLUŞURKEN SU MENDİREĞİ AŞIYOR.

