DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Bayburt Beyaza Büründü: Aralık Karı Şehri Örtüldü

Bayburt, Aralık ayının son günlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü; Meteoroloji yağışın aralıklarla süreceğini bildirirken ekipler kar küreme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:21
Bayburt Beyaza Büründü: Aralık Karı Şehri Örtüldü

Bayburt beyaza büründü: Aralık karı şehri örttü

Bayburt, Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışıyla güne uyandı. Kent merkezinde beyaz örtü oluştu.

Günlük yaşam ve tepkiler

2025 yılının son günlerinde etkili olan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini artırdı ve şehir merkezi beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası dondurucu soğukların yerini daha ılıman bir havaya bıraktığı, vatandaşların ise güne kar temizliği yaparak başladığı bildirildi.

Vatandaşlardan Ebubekir Işılak, yağışın geçen yıla göre gecikmeli geldiğini belirterek, "yağışın henüz yetersiz olduğunu ve kar kalınlığının bir metreyi bulmasını beklediğini" söyledi. İsa Karahan da, "Bayburt’ta beklenen kar yağışı şu an tam anlamıyla gerçekleşmedi ama olsun, kar berekettir. Şu an yağış biraz hızlandı. Kar, Bayburt’a çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Doğukan Midilli ise babasına yardım ederek iş yerinin önündeki karları temizlediğini söyleyerek, "Sabah kar yağdığını görünce çok sevindim. Önce arkadaşlarımla kar topu oynadım, şimdi de babama yardım ediyorum" dedi.

Yetkililerin çalışmaları

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmalarına başladı.

BAYBURT GÜNE KAR YAĞIŞIYLA UYANDI: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

BAYBURT GÜNE KAR YAĞIŞIYLA UYANDI: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

BAYBURT GÜNE KAR YAĞIŞIYLA UYANDI: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı
2
Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda
3
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar
4
Kütahya Tavşanlı'da Kar Sevinci
5
Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Hayat: İndere Konutları'nda Güven ve Huzur
6
Kocaeli'ye Lapa Lapa Kar: Kartepe'de 10 cm'e Ulaştı
7
Batman'da Direkte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti