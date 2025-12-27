Bayburt Beyaza Büründü: Aralık Karı Şehri Örtüldü

Bayburt beyaza büründü: Aralık karı şehri örttü

Bayburt, Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışıyla güne uyandı. Kent merkezinde beyaz örtü oluştu.

Günlük yaşam ve tepkiler

2025 yılının son günlerinde etkili olan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini artırdı ve şehir merkezi beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası dondurucu soğukların yerini daha ılıman bir havaya bıraktığı, vatandaşların ise güne kar temizliği yaparak başladığı bildirildi.

Vatandaşlardan Ebubekir Işılak, yağışın geçen yıla göre gecikmeli geldiğini belirterek, "yağışın henüz yetersiz olduğunu ve kar kalınlığının bir metreyi bulmasını beklediğini" söyledi. İsa Karahan da, "Bayburt’ta beklenen kar yağışı şu an tam anlamıyla gerçekleşmedi ama olsun, kar berekettir. Şu an yağış biraz hızlandı. Kar, Bayburt’a çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Doğukan Midilli ise babasına yardım ederek iş yerinin önündeki karları temizlediğini söyleyerek, "Sabah kar yağdığını görünce çok sevindim. Önce arkadaşlarımla kar topu oynadım, şimdi de babama yardım ediyorum" dedi.

Yetkililerin çalışmaları

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmalarına başladı.

