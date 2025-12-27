DOLAR
Şırnak'ta 'Turuncu Kod' Alarm: 22 Araç Yollarda Mahsur Kaldı

AFAD'ın 'turuncu kod' uyarısı sonrası Şırnak'ta yoğun kar: Merkez ve ilçelerde 22 araç yolda mahsur kaldı, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:12
Şırnak'ta 'Turuncu Kod' Alarm: 22 Araç Yollarda Mahsur Kaldı

Şırnak'ta 'Turuncu Kod' Alarm: 22 Araç Yollarda Mahsur Kaldı

Ekipler Vali Birol Ekici himayesinde sahada

AFAD Başkanlığı tarafından Şırnak için verilen 'turuncu kod' uyarısı sonrası kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vali Birol Ekici yönetiminde Kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, belediyeler ve sağlık ekipleri koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez, Uludere ve Eruh-Şırnak güzergahlarındaki yollarda toplam 22 araç yolda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Uludere-Hakkari il sınırı 0-13 kilometreleri arasındaki Süvari Kotra Geçidi mevkiinde yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiği yaklaşık 2 saat süreyle durduruldu.

Karayolları Cizre Şube Şefi Ahmet Telli ve AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, sahada ekipleri koordine ederek çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor.

EKİPLERİN YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

EKİPLERİN YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

ŞIRNAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE FARKLI GÜZERGAHLARDA 22 ARAÇ YOLDA KALDI.

