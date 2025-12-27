Şırnak'ta 'Turuncu Kod' Alarm: 22 Araç Yollarda Mahsur Kaldı
Ekipler Vali Birol Ekici himayesinde sahada
AFAD Başkanlığı tarafından Şırnak için verilen 'turuncu kod' uyarısı sonrası kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Vali Birol Ekici yönetiminde Kaymakamlıklar, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, belediyeler ve sağlık ekipleri koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez, Uludere ve Eruh-Şırnak güzergahlarındaki yollarda toplam 22 araç yolda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Uludere-Hakkari il sınırı 0-13 kilometreleri arasındaki Süvari Kotra Geçidi mevkiinde yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiği yaklaşık 2 saat süreyle durduruldu.
Karayolları Cizre Şube Şefi Ahmet Telli ve AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, sahada ekipleri koordine ederek çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor.
