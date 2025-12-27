Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Poşetle Kaydı

Meteoroloji ve AFAD uyarısının ardından yoğun kar yağışı etkili oldu

Zonguldak sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji ve AFAD'ın 300 metre ve üzeri rakımlar için yaptığı uyarının ardından beklenen yağış başladı.

Sabah saatlerinde bir tırın yolda kalması sonucu kapanan Zonguldak-İstanbul karayolu, karayolları ve güvenlik güçlerinin yoğun çalışmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Ancak yağışın en yoğun hissedildiği noktalarda erişimde aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürdü. Uzun araçlar ve yaz lastiği olanların geçişine izin verilmedi. İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsal kesimde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı 2 köyde ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor; kapalı yolun uzunluğu 21 kilometre olarak bildirildi. Kandilli beldesi kavşağında da bölge trafik ekipleri operasyonunu sürdürüyor.

Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde yağan karı fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak eğlendi. Çocuğuyla birlikte karda vakit geçiren Umut Atay, kar yağışının ardından geldiklerini ve eğlendiklerini ifade ederek, "Geldik eğlendik. Şimdi de eve dönüyoruz" dedi.

