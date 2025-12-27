DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Poşetle Kaydı

Zonguldak'ta etkili kar yağışı yolları etkiledi; ekipler çalışmalarını sürdürürken çocuklar poşetle kayarak karın keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:30
Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Poşetle Kaydı

Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Poşetle Kaydı

Meteoroloji ve AFAD uyarısının ardından yoğun kar yağışı etkili oldu

Zonguldak sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji ve AFAD'ın 300 metre ve üzeri rakımlar için yaptığı uyarının ardından beklenen yağış başladı.

Sabah saatlerinde bir tırın yolda kalması sonucu kapanan Zonguldak-İstanbul karayolu, karayolları ve güvenlik güçlerinin yoğun çalışmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Ancak yağışın en yoğun hissedildiği noktalarda erişimde aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürdü. Uzun araçlar ve yaz lastiği olanların geçişine izin verilmedi. İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsal kesimde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı 2 köyde ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor; kapalı yolun uzunluğu 21 kilometre olarak bildirildi. Kandilli beldesi kavşağında da bölge trafik ekipleri operasyonunu sürdürüyor.

Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde yağan karı fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak eğlendi. Çocuğuyla birlikte karda vakit geçiren Umut Atay, kar yağışının ardından geldiklerini ve eğlendiklerini ifade ederek, "Geldik eğlendik. Şimdi de eve dönüyoruz" dedi.

Kaynak: OA

Zonguldak'ta çocuklar karda kayarak eğlendi

Zonguldak'ta çocuklar karda kayarak eğlendi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oltu’da Mevsimin İlk Karı Düştü — İlçe Merkezinde 7 cm
2
Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali
3
Bolu'da Kar Keyfi: Parklar Kayak Pisti'ne Döndü
4
Düzce'de Kar Mücadelesi: Tüm Köy Yolları Trafiğe Açıldı
5
Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti
6
Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Kaydı, Zonguldak-İstanbul Yolu Yeniden Açıldı
7
Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi — 530 metre yükseklikte kar

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti