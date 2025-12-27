DOLAR
Beyşehir'de 'Okulumda KanPanya Var' Kampanyası Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda Kızılay iş birliğiyle düzenlenen 'Okulumda KanPanya Var' kampanyası Beyşehir'de yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:44
Kızılay iş birliğiyle okul bahçesinde düzenlenen etkinlik gün boyu sürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kan bağışına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Okulumda KanPanya Var' kampanyası, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya gün boyunca sürdü. Öğretmenler, veliler ve ilçe halkı kampanyaya ilgi gösterdi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi. Konuk, yaptığı açıklamada: "Kan bağışı sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma örneğidir. Yapılan her bağış bir hayat umudu demektir" ifadelerini kullandı.

Kızılay ekipleri bağış süreci hakkında bilgilendirme yaparken, kampanyaya katılan gönüllü bağışçılara teşekkür amacıyla madalya verildi. Etkinlikte, bağışlanan her bir ünite kanın 3 kişinin hayatına dokunabileceği vurgulanarak kan bağışının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Okul yönetimi ve Kızılay yetkilileri, kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasının toplum bilinci açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

