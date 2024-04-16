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Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Yaz kış yenilen biber dolması Türk mutfağının sevilen lezzetlerindendir. Kimisi sadece pirinçle hazırlıyor, kimisi kıymayla zenginleştiriyor. Lezzetli biber dolması hazırlamak için bilmeniz gereken o ipucu ve daha fazlası için tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.04.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:23
Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Yaz aylarında pazar tezgahlarında bolca yetişen biber, dolmaya en uygun besindir. Hafifliği ve lezzetiyle herkesi şaşırtan biber dolması, sadece yeşil biberle değil, kırmızı ve sarı biberle de hazırlanabiliyor. Çoğunlukla yoğurtla servis edilen biber dolması, zeytinyağı ve kıyma da dahil olmak üzere çeşitli çeşitlere sahiptir. Seçiminiz ne olursa olsun biber dolması yapmak için bilmeniz gereken birkaç püf noktası var. Bu ipuçlarını dikkate alarak herkesi şaşırtacak dolmalar hazırlayabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

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PİŞİRDİĞİNİZ BİBER DOLMASININ ÇOK DAHA LEZZETLİ OLMASINI SAĞLAYAN TÜYO; DOLMANIN LEZZETİ ARTIYOR

Misafirlerinizin sizden sürekli tarifini isteyeceği biber dolmaları yapmak için bu tüyoyu sakın göz ardı etmeyin.

BİBER DOLMASI PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR:

Biber dolması Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak bazen dolmanın tadı beklediğiniz gibi olmuyor. Biber dolmalarınızın tadının çok daha güzel olması için işte size bir ipucu:

Biber dolması lezzetini arttırmak için öncelikle kullanacağınız malzemelere dikkat etmelisiniz. Taze, kaliteli biberleri seçerek başlayabilirsiniz. Biberlerin içini keserken dikkatli olmanız ve içini hazırlarken bol baharat kullanmanız gerekir. Ayrıca dolgu olarak bulgur yerine pirinç kullanarak da dolmanın lezzetini arttırabilirsiniz. Pirinci önce sıcak suda bekletip sonra süzmek dolmanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca iç harcınıza katacağınız kuru nane, kimyon, tuz gibi baharatlar da iç harcın lezzetini artıracaktır.

BİBER DOLMASI TARİFİ

BİBER DOLMASI MALZEMELER:

Yarım kg dolmalık biber

Her bibere 1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Mayısdanoz

2-3 adet domates

Karabiber

Tuz

Nane

Sıvıyağ- zeytinyağı

BİBER DOLMASI YAPILIŞI:

Dolmalık biberlerin içini temizleyin.

Domatesleri ve soğanları küçük parçalar halinde kesin.

Biberleri sarmak için domatesin kenarlarını kullanacaksınız, bu nedenle önce biberleri sarmak için kullandığınız parçaları kesmek en iyisidir.

Bir kâseye salça, pirinç, soğan, karabiber, domates, maydanoz, tuz, biraz yağ ve nane koyup iyice karıştırın.

Daha sonra bu karışımı biberlerin içine dökün. Biberleri tencereye koyun.

Karışımı hazırladığınız kabın içerisine sıcak su dökün.

Kâseye koyduğunuz suya 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip biberlerin yaklaşık yarısını ekleyip eritin.

Bu karışımı biberlerin yarısını kaplayacak şekilde tencereye dökün, biberleri açık bırakın.

Kestiğiniz domates ve biberlerin üstlerini kapatın. Daha sonra biberlerin üzerine biraz zeytinyağı veya sıvı yağ gezdirin.

Yemeği kısık ateşte pişirip bir süre dinlendirdikten sonra, yemeğinizi yoğurt eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.

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