Bilecik'in Yüksek Kesimlerine Mevsimin İlk Karı Düştü

Bilecik'in yüksek kesimleri ile Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri'ye gece başlayan mevsimin ilk karı düştü; yetkililer sürücüleri buzlanma ve don riskine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:45
Meteoroloji uyarısının ardından kartpostal gibi görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, bugün Bilecik'in yüksek kesimlerindeki köylere mevsimin ilk karı düştü.

Bilecik merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinin yüksek kesimlerine yağan kar, özellikle sabah saatlerinde etkisini hissettirdi ve bölge kartpostal niteliğinde görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü ve bölgede yer yer örtü oluşturdu.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, belediye ve ilgili kurumlar muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

