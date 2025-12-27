DOLAR
Yozgat'ta Kar Yağışı: Ekipler Yolları Açmak İçin Seferber Oldu

Yozgat'ın bazı ilçelerinde etkili kar sonrası İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolları açtı; sürücüler kış tedbirleri konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:03
İl Özel İdare ekipleri sahada

Yozgat'ın belli kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, olumsuzlukların önlenmesi için ekipler hızla harekete geçti.

Kar yağışının etkili olduğu Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Çayıralan gibi yerlerde İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Sürücülere uyarılar

Yetkililer sürücüleri mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastikleri takılı olmayan araçlarla seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca sileceklerin kontrol edilmesi ve araçların kış bakımlarının tam olmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, araçların yakıt deposunun dolu olmasına özen gösterilmesi ve zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemelerin araçlarda bulundurulmasını tavsiye etti.

