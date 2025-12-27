Oltu'da Hayırsever Süleyman Şahin'den 300 Çift Kışlık Ayakkabı Bağışı

Oltu'da Hayırseverden 300 Çift Kışlık Ayakkabı Bağışı

Süleyman Şahin adlı hayırsever iş insanı, Erzurum'un Oltu ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere 300 çift kışlık ayakkabı bağışladı.

Bağışın Teslimi ve Dağıtımı

Bağışlanan ayakkabılar, Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi. Vakıf yetkilileri, ayakkabıların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Yetkililerden Teşekkür ve Dayanışma Vurgusu

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ile Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, hayırsever Süleyman Şahin'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Yetkililer, yapılan bağışın toplumda dayanışma örneği olduğunu ve bu tür yardımların birlik ile beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

