Oltu'da Hayırsever Süleyman Şahin'den 300 Çift Kışlık Ayakkabı Bağışı

Süleyman Şahin, Oltu'daki ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlar için 300 çift kışlık ayakkabı bağışladı; ayakkabılar Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:00
Oltu'da Hayırseverden 300 Çift Kışlık Ayakkabı Bağışı

Süleyman Şahin adlı hayırsever iş insanı, Erzurum'un Oltu ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere 300 çift kışlık ayakkabı bağışladı.

Bağışın Teslimi ve Dağıtımı

Bağışlanan ayakkabılar, Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi. Vakıf yetkilileri, ayakkabıların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Yetkililerden Teşekkür ve Dayanışma Vurgusu

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ile Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, hayırsever Süleyman Şahin'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Yetkililer, yapılan bağışın toplumda dayanışma örneği olduğunu ve bu tür yardımların birlik ile beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

