Bilecik Yenipazar'da Mobil Sağlık Hizmeti Köylere Ulaştı

Yenipazar İlçe Aile Sağlığı Merkezi'nin mobil hizmeti Karahasanlar, Yumaklı ve Esenköy köylerinde büyüklerin sağlık kontrollerini yerinde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:22
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde yürütülen mobil sağlık çalışmaları, köylerde yaşayan vatandaşlara kolay erişimli sağlık hizmeti sundu. Yenipazar İlçe Aile Sağlığı Merkezi hekimi tarafından gerçekleştirilen uygulama, özellikle büyüklerin sağlık kontrollerinin yerinde yapılmasına odaklandı.

Hizmetin Kapsamı

Mobil sağlık hizmetleri kapsamında Karahasanlar, Yumaklı ve Esenköy köylerinde yaşayan vatandaşların sağlık taramaları gerçekleştirildi. Sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayanlara yönelik sunulan hizmet ile koruyucu ve önleyici sağlık uygulamaları köy ortamında uygulandı.

Kaymakamın Açıklaması

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar konuyla ilgili, "Mobil sağlık hizmetleriyle büyüklerimizin yanında oluyor, sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Bu anlamlı hizmetin sunulmasında emeği geçen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi.

