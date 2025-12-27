Bingöl'de Kar Yağışı: Araçlar Yolda Kaldı

Bingöl'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı: Araçlar Yolda Kaldı

Bingöl’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu bazı sürücüler yolda kaldı. Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla köyü Tapantepe mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerden bazıları dönüş yaparken, bazıları beklemek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlattı.

Meteorolojiden Kritik Uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen kar yağışlarının Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm), Bingöl çevrelerinde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir"

