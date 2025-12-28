Bingöl'de Tır Trafiğine Kapatılan Yollar Açıldı
Bingöl Valiliği'nden açıklama
Bingöl'de dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan yollar, bugün yeniden trafiğe açıldı.
"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde tır trafiğine kapatılan; Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası, Bingöl-Elazığ Devlet Yolunun 0-51 km’leri arası, Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası ve Bingöl-Muş Devlet Yolunun 0-61 km’leri arası saat 09:30 itibarıyla yeniden trafiğe açılmıştır" denildi.
Açılan yollar: Bingöl-Erzurum Devlet Yolu (0-88 km), Bingöl-Elazığ Devlet Yolu (0-51 km), Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu (0-31 km) ve Bingöl-Muş Devlet Yolu (0-61 km). Saat: 09:30
