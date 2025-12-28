DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Bingöl'de Tır Trafiğine Kapatılan Yollar Açıldı

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatılan Bingöl-Erzurum, Bingöl-Elazığ, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş yolları saat 09:30'da trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:28
Bingöl'de Tır Trafiğine Kapatılan Yollar Açıldı

Bingöl'de Tır Trafiğine Kapatılan Yollar Açıldı

Bingöl Valiliği'nden açıklama

Bingöl'de dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan yollar, bugün yeniden trafiğe açıldı.

"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde tır trafiğine kapatılan; Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası, Bingöl-Elazığ Devlet Yolunun 0-51 km’leri arası, Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası ve Bingöl-Muş Devlet Yolunun 0-61 km’leri arası saat 09:30 itibarıyla yeniden trafiğe açılmıştır" denildi.

Açılan yollar: Bingöl-Erzurum Devlet Yolu (0-88 km), Bingöl-Elazığ Devlet Yolu (0-51 km), Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu (0-31 km) ve Bingöl-Muş Devlet Yolu (0-61 km). Saat: 09:30

BİNGÖL’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILAN ELAZIĞ, DİYARBAKIR, MUŞ VE...

BİNGÖL’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILAN ELAZIĞ, DİYARBAKIR, MUŞ VE ERZURUM KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
2
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
3
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu
4
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
5
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı
6
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti