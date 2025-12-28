DOLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Buzlanmaya Karşı Yoğun Mesai

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, buzlanmaya karşı hastane girişleri, yürüyen merdivenler, üst geçitler ve kaldırımlarda solüsyon ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:57
Hastane girişleri, yürüyen merdivenler ve üst geçitlerde önlemler arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşullarının yol açabileceği buzlanmaya karşı kent genelinde tedbirlerini artırdı. Ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.

Ekipler, hastane girişleri, yürüyen merdivenler ve üst geçitler gibi kritik noktalarda kaymayı önleyici solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor. Bu uygulama ile sağlık erişimi ve acil durumlarda güvenli geçiş sağlanması hedefleniyor.

Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde en yoğun kullanılan kaldırımlar ve otobüs duraklarının önlerinde de tuzlama çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar, günlük yaşam ve ulaşımın aksamasını önlemeye yönelik olarak planlı şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, riskli noktaların titizlikle kontrol edildiğini ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelere anında müdahale edildiğini belirtiyor.

