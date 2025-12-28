Şirvan'da 12 bin 500 metre BSK asfalt yol tamamlandı

Ulaşım konforu ve kırsal hareketlilik hedeflendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında İkizler, Nergizli, Kömürlü, Boylu ve Bayındır köy grup yolu ile Kapılı, Durankaya köyleri ve Sevindik, Sevincik, Yatağan ve Ördekli mezraları güzergahlarında toplam 12 bin 500 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol çalışması tamamlandı.

Valilik açıklamasında, gerçekleştirilen yatırımlarla bu güzergahlarda ulaşım konforu ve trafik güvenliğinin arttırıldığı; vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştığı ve kırsal yerleşimlerin sosyal ile ekonomik hareketliliğine önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bugün itibarıyla Siirt kırsalı genelinde 121 kilometrenin üzerinde BSK asfalt yol yapımının tamamlandığı ifade edildi.

Bu çalışmaların İl Özel İdaresi şantiyelerinde, mühendis, teknik personel ve işçilerin emeğiyle hayata geçirildiği; gerçekleştirilen yatırımların kurumsal kapasitenin ve sahadaki çalışma gücünün somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA; İKİZLER, NERGİZLİ, KÖMÜRLÜ, BOYLU VE BAYINDIR KÖY GRUP YOLU İLE KAPILI, DURANKAYA KÖYLERİ VE SEVİNDİK, SEVİNCİK, YATAĞAN VE ÖRDEKLİ MEZRALARINI KAPSAYAN GÜZERGÂHLARDA TOPLAM 12 BİN 500 METRE BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ASFALT YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.