DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Şirvan'da 12 bin 500 metre BSK asfalt yol tamamlandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 12 bin 500 metre BSK asfalt tamamlandı; ulaşım konforu, trafik güvenliği ve kırsal yaşamın hareketliliği artırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:08
Şirvan'da 12 bin 500 metre BSK asfalt yol tamamlandı

Şirvan'da 12 bin 500 metre BSK asfalt yol tamamlandı

Ulaşım konforu ve kırsal hareketlilik hedeflendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında İkizler, Nergizli, Kömürlü, Boylu ve Bayındır köy grup yolu ile Kapılı, Durankaya köyleri ve Sevindik, Sevincik, Yatağan ve Ördekli mezraları güzergahlarında toplam 12 bin 500 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol çalışması tamamlandı.

Valilik açıklamasında, gerçekleştirilen yatırımlarla bu güzergahlarda ulaşım konforu ve trafik güvenliğinin arttırıldığı; vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştığı ve kırsal yerleşimlerin sosyal ile ekonomik hareketliliğine önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bugün itibarıyla Siirt kırsalı genelinde 121 kilometrenin üzerinde BSK asfalt yol yapımının tamamlandığı ifade edildi.

Bu çalışmaların İl Özel İdaresi şantiyelerinde, mühendis, teknik personel ve işçilerin emeğiyle hayata geçirildiği; gerçekleştirilen yatırımların kurumsal kapasitenin ve sahadaki çalışma gücünün somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;...

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA; İKİZLER, NERGİZLİ, KÖMÜRLÜ, BOYLU VE BAYINDIR KÖY GRUP YOLU İLE KAPILI, DURANKAYA KÖYLERİ VE SEVİNDİK, SEVİNCİK, YATAĞAN VE ÖRDEKLİ MEZRALARINI KAPSAYAN GÜZERGÂHLARDA TOPLAM 12 BİN 500 METRE BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ASFALT YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Yoğun Kar Kuşları Yerleşimlere İndirdi
2
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı
3
Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti
4
Bartın'da Yoğun Kar Yağışı: Karla Mücadele ve Ulaşım Durumu
5
Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı
6
Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Semih Balaban Ortaköy'de: Mahalle Talepleri Tek Tek Not Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti