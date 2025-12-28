Bozüyük'te 900 Metrelik İçme Suyu Altyapısı Tamamlandı
Gökçeli Köyü'ndeki çalışma tamamlandı, denetim yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında Gökçeli Köyü'ne ait 900 metrelik içme suyu hattı yenilendi.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru çalışmaları yerinde inceledi. Denetleme sırasında projenin köyün su erişimini güçlendireceği vurgulandı.
Çalışmalar, Bozüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.
Kaymakam Adem Öztürk konuyla ilgili, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik bu tür altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Gökçeli Köyü’nde tamamlanan içme suyu hattı, köyümüzün su erişimini daha güvenli hâle getirecek" dedi.
