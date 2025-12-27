DOLAR
Bozüyük'te Din Hizmetleri: 2026 Faaliyet Planlaması

Bozüyük İlçe İrşat Kurulu, İlçe Müftüsü Kemal Arpacı başkanlığında 2025 çalışmaları değerlendirildi; 2026 vaaz, irşat ve din hizmetleri planı tartışıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:04
Bozüyük'te Din Hizmetleri: 2026 Faaliyet Planlaması

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İlçe Müftüsü Kemal Arpacı başkanlığında İlçe İrşat Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ile gelecek yılın planlamasına ilişkin önemli görüşler paylaşıldı.

2025 Değerlendirmesi

Kurul üyeleri, 2025 yılı boyunca sürdürülen vaaz ve irşat faaliyetlerini kapsamlı biçimde ele alarak genel bir değerlendirme yaptı. Gerçekleştirilen hizmetlerin etkinliği, sahadan gelen geri bildirimler ve karşılaşılan hususlar üzerinde istişareler yapıldı.

2026 Planlaması

Toplantıda ayrıca 2026 yılına yönelik vaaz, irşat ve din hizmetleri faaliyet planlaması görüşüldü. Toplumun manevi ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmek amacıyla planlanan çalışmalar, programlar ve uygulanacak yöntemler detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantının Sonuçları

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Kurulun değerlendirmeleri, gelecek dönemde yürütülecek hizmetlerin şekillendirilmesinde yol gösterici olacak.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

