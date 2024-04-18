Bu zam arabayı garaja çektirir! Yaptırmayana trafik yok, ceza var

Trafik sigortası düzenli olarak güncellendiği için araç sahipleri için oldukça önemlidir. TÜKONFED Başkanı Tursan Bağcı'nın açıklamalarına göre, Mayıs ayı içerisinde trafik sigortası primlerinde önemli bir artış bekleniyor. Bu kapsamda otomobillerde en düşük trafik sigorta primi de 4 bin 28 lira şeklinde güncellendi.

Trafik sigortasında azami fiyat ayda yüzde 2 oranında artıyordu ancak bu artış oranı 2024 yılının ilk dört ayı için aylık yüzde 5 şeklinde güncellendi. Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun (SDDK) bu artışları iki katı gibi bir rakama çıkarma yetkisi bulunuyor.





2024 yılı başında sigorta fiyatları Ocak ve Şubat'ta yüzde 10 oranında arttı. Mart ve Nisan aylarındaki artış oranı ise sadece yüzde 5 oldu. Mayıs ayı itibariyle de trafik sigortası fiyatının hasar endeksine göre belirleneceği yeni bir döneme girilecek.

İstanbul'da motorlu taşıt sigortası asgari tutarı 1 Aralık 2023'te 3 milyon 369 lira iken, bu değer 13 Nisan 2024'te 4 milyon 945 liraya ulaştı. Ayrıca kazaya karışan, yüksek riskli sınıfta yer alan sürücülere yönelik belirlenen azami sigorta tutarı da 26 bin 967 liraya çıkarıldı.