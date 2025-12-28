DOLAR
Türkmendağı'nda kar örtüsü: Yukarıkalabak beyaza büründü

Eskişehir Türkmendağı eteklerindeki Yukarıkalabak Mahallesi'nde kar yağışı sonrası yollar kar ve buzla kaplandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:22
Yollar kar ve buzla kaplandı, sürücüler dikkatli

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi beyaza büründü.

Yağışın ardından Türkmendağı eteklerinde bölge genelinde beyaz örtü hakim oldu. Düşen hava sıcaklığıyla birlikte mahalle yollarında yer yer buzlanma ve kar birikintileri oluştu.

Kar yağışıyla doğada kış mevsiminin yalın görüntüleri ortaya çıkarken, bölgedeki ulaşım güzergahlarında sürücülerin dikkatli seyrettiği görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

