Türkmendağı'nda kar örtüsü: Yukarıkalabak beyaza büründü
Yollar kar ve buzla kaplandı, sürücüler dikkatli
Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi beyaza büründü.
Yağışın ardından Türkmendağı eteklerinde bölge genelinde beyaz örtü hakim oldu. Düşen hava sıcaklığıyla birlikte mahalle yollarında yer yer buzlanma ve kar birikintileri oluştu.
Kar yağışıyla doğada kış mevsiminin yalın görüntüleri ortaya çıkarken, bölgedeki ulaşım güzergahlarında sürücülerin dikkatli seyrettiği görüldü.
