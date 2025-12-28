Çermik'e Mevsimin İlk Karı: Konuksever, Bayat ve Kuyu Beyaza Büründü
Diyarbakır'ın kırsal mahalleleri beyaz örtüyle güne başladı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal mahalleleri mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaştı. Sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgedeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.
Kar yağışından etkilenen Konuksever, Bayat ve Kuyu mahalleleri sabah itibarıyla beyaz örtüye kavuştu. Yerel halk, kışın ilk izlerini doğada gözlemleme fırsatı buldu.
İlçede kırsal mahallelerde kar yağışı devam ederken, yetkililer olumsuz hava ve yol koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.
