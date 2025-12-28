DOLAR
Çermik'e Mevsimin İlk Karı: Konuksever, Bayat ve Kuyu Beyaza Büründü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine mevsimin ilk karı düştü; Konuksever, Bayat ve Kuyu mahalleleri beyaza büründü, yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:22
Diyarbakır'ın kırsal mahalleleri beyaz örtüyle güne başladı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal mahalleleri mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaştı. Sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgedeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışından etkilenen Konuksever, Bayat ve Kuyu mahalleleri sabah itibarıyla beyaz örtüye kavuştu. Yerel halk, kışın ilk izlerini doğada gözlemleme fırsatı buldu.

İlçede kırsal mahallelerde kar yağışı devam ederken, yetkililer olumsuz hava ve yol koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

