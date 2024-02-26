Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

CİTROEN'DEN DEV KAMPANYA: C5 AIRCROSS MODELLERİNDE SIFIR FAİZ VE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

Citroen, otomobil piyasasının en gözde isimlerinden biri olarak Şubat ayında büyük bir kampanya başlattı. C5 Aircross modellerinde sunduğu sıfır faiz avantajı ve 130 bin lira değerindeki indirimlerle dikkat çeken firma, otomobil tutkunlarını bayilerine çekmeyi hedefliyor.





CİTROEN KAMPANYA DETAYLARI:

Kampanyalı Modeller ve Avantajlar:

Citroen C5 Aircross modellerinde geçerli olan kampanyada, özellikle Shine Bold ve E-Series donanımlarında büyük indirimler ve %0 faiz fırsatları sunuluyor.

Faiz ve İndirim Fırsatları:

Kampanya kapsamında, Citroen C5 Aircross'un Shine Bold ve E-Series donanımlı modelleri için 300.000 TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz veya 225.000 TL'ye kadar 12 ay boyunca tamamen %0 faiz imkanı sağlanıyor. Ayrıca, belirli modellerde 130 bin liraya varan indirimler de sunulmaktadır.

Fiyat Listesi:

Citroen C5 Aircross'un belirtilen modelleri için indirimli fiyatlar şu şekildedir:

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine: 1.840.000 TL'den 1.760.000 TL'ye,

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold: 1.960.000 TL'den 1.830.000 TL'ye,

1.2 Hybrid 136 HP - e-DCS6 E-Series: 1.990.000 TL'den 1.860.000 TL'ye.

SONUÇ: