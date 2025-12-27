Çüngüş’te Toprak Evlere Kışta 'Loğ' Çekiliyor

Geçit köyünde kar ve yağış damları korumayı zorunlu kılıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit köyü'nde yüksek kesimlerde etkili olan kar ve yağmur, köy sakinlerini toprak evlerin damlarını korumak için tedbir almaya zorluyor.

Toprak evlerde yaşayanlar, yağmurlu havalarda damlara müdahale ederek günde 4-5 kez loğ çekiyor. Bu uygulama, damların sıkıştırılması ve çökme riskinin azaltılması amacıyla yapılıyor.

Köy sakinlerinden Hüseyin Topçu, kış mevsiminde yaşadıkları zorluğu şöyle anlattı: "Yılın 4-5 ayı bizim için zor geçiyor. Damlarımızı mecburen loğlayarak sıkıştırmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız taktirde damların çökme riski oluyor. Mecburen ailemizin güvenliği, sağlıklı bir yaşamı için bu zor şartlara dayanıyoruz".

HÜSEYİN TOPÇU, KIŞ MEVSİMİNDE ÇOK ZORLANDIĞINI BELİRTTİ