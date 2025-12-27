Darende'de Kar Alarmı: Belediyeden 7/24 Teyakkuz
Yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı
Malatya’nın Darende ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde artan yoğun kar yağışı nedeniyle Darende Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin hazır olduğunu belirterek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, "İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, Darende Belediyesi ekipleri olarak 7/24 teyakkuz halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Karla mücadeleyi kolaylaştırmak adına tüm hemşehrilerimizi tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.
Belediye ekipleri, yolların açık tutulması ve muhtemel ulaşım aksaklıklarının önlenmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
