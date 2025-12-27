DOLAR
Darende'de Kar Alarmı: Belediyeden 7/24 Teyakkuz

Darende'de yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri 7/24 teyakkuzda; vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:46
Yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı

Malatya’nın Darende ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde artan yoğun kar yağışı nedeniyle Darende Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin hazır olduğunu belirterek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, "İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, Darende Belediyesi ekipleri olarak 7/24 teyakkuz halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Karla mücadeleyi kolaylaştırmak adına tüm hemşehrilerimizi tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.

Belediye ekipleri, yolların açık tutulması ve muhtemel ulaşım aksaklıklarının önlenmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

