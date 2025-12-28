Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Yerinde Çözüm' çalışmalarıyla saha çözümlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Yerinde Çözüm" çalışmaları kapsamında kent genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürüyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, mahalle incelemeleri sonrası tespitlerde bulunup ilgili birimlerle koordinasyon sağladı.

Kayapınar'da asfalt ve yaya güvenliği çalışmaları

Kayapınar ilçesinde, Fırat Mahallesi 578. Sokak çevresinde, Talaytepe Ortaokulu yakınında asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile okul çevresi ve bağlantı yollarındaki ulaşım koşulları iyileştirildi.

Ayrıca Barış Mahallesi 1039. Sokakta bulunan 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya güvenliğine yönelik düzenleme yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince okul önüne yaya geçidi çizgileri çizildi.

Yenişehir'de su sayaçlarında inceleme ve düzeltme

Yenişehir ilçesi Çelik Evler Mahallesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri sırasında iletilen talepler üzerine su sayaçları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde hatalı faturalandırmaya neden olan durumlar tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapıldı ve mahallede bir binanın su sayaç sistemi yenilendi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, saha çalışmalarını sürdürerek vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmeye devam edecek.

