DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Yerinde Çözüm' kapsamında Kayapınar ve Yenişehir'de asfalt, yaya geçidi çalışmaları ve su sayaç düzenlemeleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:09
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Yerinde Çözüm' çalışmalarıyla saha çözümlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Yerinde Çözüm" çalışmaları kapsamında kent genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürüyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, mahalle incelemeleri sonrası tespitlerde bulunup ilgili birimlerle koordinasyon sağladı.

Kayapınar'da asfalt ve yaya güvenliği çalışmaları

Kayapınar ilçesinde, Fırat Mahallesi 578. Sokak çevresinde, Talaytepe Ortaokulu yakınında asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile okul çevresi ve bağlantı yollarındaki ulaşım koşulları iyileştirildi.

Ayrıca Barış Mahallesi 1039. Sokakta bulunan 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya güvenliğine yönelik düzenleme yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince okul önüne yaya geçidi çizgileri çizildi.

Yenişehir'de su sayaçlarında inceleme ve düzeltme

Yenişehir ilçesi Çelik Evler Mahallesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri sırasında iletilen talepler üzerine su sayaçları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde hatalı faturalandırmaya neden olan durumlar tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapıldı ve mahallede bir binanın su sayaç sistemi yenilendi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, saha çalışmalarını sürdürerek vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmeye devam edecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERİNDE ÇÖZÜM” ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERİNDE ÇÖZÜM” ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERİNDE ÇÖZÜM” ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada
2
Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor: 15 Greyder, 140 Ton Tuz Kullanıldı
3
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
4
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj
5
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
6
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
7
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti