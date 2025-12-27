DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Diyarbakır'da Kar Etkili: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Lice'de etkili kar yağışı bazı araçları yolda mahsur bırakırken, jandarma ve yol ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:08
Diyarbakır'da Kar Etkili: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı

Diyarbakır'da Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren Lice ilçesi Diyarbakır-Bingöl kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı. Yoğunlaşan kar ve kaygan yol nedeniyle bazı sürücüler araçlarını güvenli bir noktaya çekmek zorunda kaldı.

Güvenlik ve Yol Açma Çalışmaları

Jandarma ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, bölgede belediye ve Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler, trafiğin güvenli şekilde akması için koordineli müdahaleyi sürdürüyor.

DİYARBAKIR-BİNGÖL KARA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIRKEN, BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR...

DİYARBAKIR-BİNGÖL KARA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIRKEN, BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova TRSM'de Hastaların El Emeği Ürünleri Sergisi ve Yeni Yıl Etkinliği
2
Bingöl’de Deprem Hazırlığı: Konteyner Kentler ve Yedek Alanlar Hazır
3
Diyarbakır'da Kar Etkili: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı
4
Milletvekili Alkayış'tan İHA Adıyaman Ziyareti
5
Kütahya'da Mevsimin İlk Karı: Radar Bölgesi Kartpostallık Görüntüler
6
Beyşehir'de 'Okulumda KanPanya Var' Kampanyası Yoğun Katılımla Gerçekleşti
7
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı Beyaza Büründü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti