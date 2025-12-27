Diyarbakır'da Kar Etkili: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı

Diyarbakır'da Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren Lice ilçesi Diyarbakır-Bingöl kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı. Yoğunlaşan kar ve kaygan yol nedeniyle bazı sürücüler araçlarını güvenli bir noktaya çekmek zorunda kaldı.

Güvenlik ve Yol Açma Çalışmaları

Jandarma ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, bölgede belediye ve Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler, trafiğin güvenli şekilde akması için koordineli müdahaleyi sürdürüyor.

