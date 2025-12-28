DOLAR
Diyarbakır Valiliği'nden Kar Uyarısı

Diyarbakır Valiliği, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü uyarısıyla kent genelinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:46
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nden gelen bilgi

Diyarbakır Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın Diyarbakır’ın Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Çınar, Kocaköy ve Hani ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı olası olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

