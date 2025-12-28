Diyarbakır Valiliği'nden Kar Uyarısı
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nden gelen bilgi
Diyarbakır Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın Diyarbakır’ın Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Çınar, Kocaköy ve Hani ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Valilik açıklamasında, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı olası olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
