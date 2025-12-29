DOLAR
42,87 -0,07%
EURO
50,31 -0,11%
ALTIN
6.252 -0,01%
BITCOIN
3.756.954,83 -0,01%

Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda

Uşak’ta akşam başlayan mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü; Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 00:09
Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda

Uşak’ta mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla ekipler teyakkuzda

Uşak’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı akşam saatlerinde etkili oldu. Lapa lapa yağan kar, kent merkezi ve birçok noktada cadde ile sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahmin raporu doğrultusunda başlayan yağış kısa sürede yoğunlaşırken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde tuzlama çalışmalarına başladı ve kapanma riski bulunan yollarda kar küreme faaliyetlerini sürdürdü.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bazı bölgeler dron ile havadan görüntülendi; ekiplerin çalışmaları ve beyaza bürünen kentten kareler kayda alındı.

UŞAK’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİNİN ARDINDAN MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. AKŞAM...

UŞAK’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİNİN ARDINDAN MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENTİN BİRÇOK NOKTASI BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, EKİPLER OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI İÇİN ARALIKSIZ TUZLAMA VE KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPTI.

UŞAK’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİNİN ARDINDAN MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. AKŞAM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu
2
Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda
3
Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti
4
Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Sahilleri Kırmızı Yosunla Kapladı
5
Tekirdağ'da Hamsi İzdihamı: 3 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Çelikler Holding'den istihdam yalanlaması: 3 bin 764 kadrolu personel

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları