Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda

Uşak’ta mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla ekipler teyakkuzda

Uşak’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı akşam saatlerinde etkili oldu. Lapa lapa yağan kar, kent merkezi ve birçok noktada cadde ile sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahmin raporu doğrultusunda başlayan yağış kısa sürede yoğunlaşırken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde tuzlama çalışmalarına başladı ve kapanma riski bulunan yollarda kar küreme faaliyetlerini sürdürdü.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bazı bölgeler dron ile havadan görüntülendi; ekiplerin çalışmaları ve beyaza bürünen kentten kareler kayda alındı.

