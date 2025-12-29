Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu

Karabük genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, aynı zamanda renkli görüntülere de sahne oldu. Yollar karla kaplanırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; bazı araçlar rampaları çıkaramayarak geri döndü.

UNESCO mirasında farklı bir görüntü

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu'da bir içerik üreticisi, kayak takımlarını giyip tarihi sokaklarda kayarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Furkan Gülçetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kar yağışı herkesi olduğu gibi bizi de heyecanlandırdı. Bende kayak takımlarımı alarak bir farkındalık ve deneyim olsun diye trafiğin olmadığı sokaklarda kaymak istedim. Çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. Gülçetiner kayak sporunun güzel olduğunu vurgulayarak herkesin bu sporla ilgilenmesini tavsiye etti.

Minibüs şoförü Hayati Özbek, yolların çok kötü durumda olduğunu aktararak, "Sabah ne yapacağız bilmiyoruz" dedi. Özbek, yaşanan olumsuzluklara rağmen karın kıştaki güzelliğini de dile getirdi.

Mahalle araları küçük kayak merkezine dönüştü

Sokaklarda eğlence de eksik olmadı. Birçok noktada vatandaşlar ve çocuklar mahalle aralarını kendilerine ait birer kayak merkezine çevirdi. Poşetlerini ve kızaklarını alan çocuklar kayarak doyasıya karın tadını çıkardı. Kayak merkezine gidemeyen çocuklar ise kendi kayak merkezlerini oluşturduklarını söyledi.

