DOLAR
42,87 -0,07%
EURO
50,31 -0,11%
ALTIN
6.252 -0,01%
BITCOIN
3.756.954,83 -0,01%

Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu

Karabük'te etkili kar yağışı Safranbolu'nun tarihi sokaklarında kayak yapan içerik üreticisi ve mahallelerde kayıp eğlenen çocuklarla renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:07
Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu

Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu

Karabük genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, aynı zamanda renkli görüntülere de sahne oldu. Yollar karla kaplanırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; bazı araçlar rampaları çıkaramayarak geri döndü.

UNESCO mirasında farklı bir görüntü

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu'da bir içerik üreticisi, kayak takımlarını giyip tarihi sokaklarda kayarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Furkan Gülçetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kar yağışı herkesi olduğu gibi bizi de heyecanlandırdı. Bende kayak takımlarımı alarak bir farkındalık ve deneyim olsun diye trafiğin olmadığı sokaklarda kaymak istedim. Çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. Gülçetiner kayak sporunun güzel olduğunu vurgulayarak herkesin bu sporla ilgilenmesini tavsiye etti.

Minibüs şoförü Hayati Özbek, yolların çok kötü durumda olduğunu aktararak, "Sabah ne yapacağız bilmiyoruz" dedi. Özbek, yaşanan olumsuzluklara rağmen karın kıştaki güzelliğini de dile getirdi.

Mahalle araları küçük kayak merkezine dönüştü

Sokaklarda eğlence de eksik olmadı. Birçok noktada vatandaşlar ve çocuklar mahalle aralarını kendilerine ait birer kayak merkezine çevirdi. Poşetlerini ve kızaklarını alan çocuklar kayarak doyasıya karın tadını çıkardı. Kayak merkezine gidemeyen çocuklar ise kendi kayak merkezlerini oluşturduklarını söyledi.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREN BİR İÇERİK ÜRETİCİSİ, KAYAK TAKIMLARIYLA...

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREN BİR İÇERİK ÜRETİCİSİ, KAYAK TAKIMLARIYLA SAFRANBOLU’NUN TARİHİ SOKAKLARINDA KAYARAK RENKLİ GÖRÜNTÜLERE İMZA ATTI.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREN BİR İÇERİK ÜRETİCİSİ, KAYAK TAKIMLARIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu
2
Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda
3
Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti
4
Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Sahilleri Kırmızı Yosunla Kapladı
5
Tekirdağ'da Hamsi İzdihamı: 3 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Çelikler Holding'den istihdam yalanlaması: 3 bin 764 kadrolu personel

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları