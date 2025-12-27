DOLAR
Düzce'ye Mevsimin İlk Karı: Konuralp'te Tuzlama Başladı

Düzce'de mevsimin ilk karı etkili oldu. Konuralp ve Düzce Üniversitesi Hastane yolu başta olmak üzere Düzce Belediyesi tuzlama çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:38
Düzce'ye Mevsimin İlk Karı: Konuralp'te Tuzlama Başladı

Düzce'ye mevsimin ilk karı düştü

Beklenen soğuk hava etkisini gösterdi ve Düzce kentinin birçok noktasında mevsimin ilk karı kaydedildi. Özellikle Konuralp bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Konuralp'te tuzlama ve trafik önlemleri

Düzce Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı sahaya çıkarak ani müdahaleye hazır bekliyor. Düzce Üniversitesi Hastane yolu başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda kar sonrası oluşabilecek kayganlığa karşı tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, tuz ve gerekli ekipmanlarla sürücülerin güvenli ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Karla mücadele hazırlığı tamam

Belediye, meteorolojik tahminlerde hafta sonu kar yağışının beklendiğini önceden duyurmuş ve karla mücadele hazırlıklarını tamamlamıştı. Buna göre yaklaşık 200 personel ve 33 iş makinesiyle, 24 saat esasına göre sahada görev yapacak ekipler hazır bekletiliyor. Kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanlarıyla yoğun kar yağışına anında müdahale planlandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

