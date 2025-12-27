Elazığ’da Kar Engeli: 23 Köy Yolu Kapandı

Elazığ’da Kar Engeli: 23 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kapanan yollar ve müdahale çalışmaları

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

İl genelinde toplam 546 köy yolundan 23’ünün kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kapanan yolların dağılımı şu şekilde: Karakoçan ilçesinde 14, Kovancılarda 8, Sivricede ise 1 köy yolu.

Karla mücadele kapsamında ekipler sahada 89 araç ve 120 personel ile çalışmalarını sürdürüyor; yolları yeniden ulaşıma açmak için müdahale devam ediyor.

