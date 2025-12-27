DOLAR
Elazığ'da Kar Yağışı Başladı — Meteoroloji 13. Bölge'den Uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Elazığ'da kar yağışı başladı; yüksek kesimler etkili, kent merkezinde bazı noktalar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:41
Elazığ'da Kar Yağışı Başladı — Meteoroloji 13. Bölge'den Uyarı

Elazığ'da kar yağışı başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ’da kar yağışı başladı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış, bugün kent merkezinde de görülmeye başladı. Kar yağışı şehirde bazı noktaları beyaza bürüdü.

Meteorolojik uyarıda Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm), Bingöl çevrelerinde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) kar beklendiği belirtildi.

Uyarıda: "Beklenen kar yağışlarının Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm), Bingöl çevrelerinde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir"

ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

