Elazığ Mezarlık Bilgi Sistemi: 49 bin 300 Mezar Dijitalde, Fotoğraf ve Dua İmkanı

Elazığ Mezarlık Bilgi Sistemi ile 49 bin 300 mezar dijitalde

Elazığ Belediyesi’nin hayata geçirdiği Mezarlık Bilgi Sistemi ile toplam 49 bin 300 mezar fotoğraflanıp konum bilgileriyle dijital ortama taşındı. Sistemin devreye alınmasıyla, vatandaşlar dünyanın her yerinden yakınlarının mezar fotoğraflarına ve konum bilgilerine erişebilecek; isteyenler ise sistem üzerinden dua okutabilecek.

Nasıl çalışıyor, kimler yararlanacak?

Proje kapsamında ekipler, başta Asri ve Harput olmak üzere mezarları tek tek fotoğrafladı ve konum bilgileriyle birlikte sisteme yükledi. Vatandaşlar, Elazığ Belediyesi web sitesi veya cep telefonuna indirilecek uygulama üzerinden mezar fotoğrafı ve konum bilgisine ulaşabilecek. Ayrıca sistem üzerinde Yasin-i Şerif ve Fatiha okutma seçeneği de bulunuyor.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu projeyi şu sözlerle değerlendirdi: "Yapılan her hizmette insana yönelik çalışmalarımızı sürdürmek ve bu alanda da hizmetlerimizi devam ettirmek amacındayız. Yapılan bu hizmetlerde de insanlarımızın çok daha rahat bir şekilde hizmetlerden faydalanabilmesi ve kolay ulaşabilmesi için dijital çağa uyumlu bir belediyecilik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri içerisindeki birçok modülle insanlarımıza hizmet veriyor. Bu çalışma içerisinde özellikle Mezarlık Bilgi Sistemi önemli gördüğümüz bir sistem. Dijital anlamdaki siste, hem Elazığ Belediyesi web sitesinden hem de cep telefonuna indirilecek programdan kullanılabiliyor. Vatandaşlarımız vefat eden yakınlarını Türkiye’nin her yerinden ulaşabilecekler. Çalışmalar neticesinde 49 bin 300 mezar, fotoğraflanarak bilgileri dahilinde sisteme yüklenmiştir. Bu çalışmamız başta Asri ve Harput olmak üzere yapıldı ve çalışmalar halen devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızı da bu sisteme sürekli yükleyeceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bulundukları yerden isim ve soy isim girerek yakınlarının mezarını bulabilecekler. Ayrıca istedikleri zaman site içerisinde Fatiha suresi ve Yasin suresini de hem kendileri dinleyebilecek hem de siteden okutturabilecekler. Kabristanları ziyaret edemeyenler veya uzakta olan insanlarımıza bu şekilde hizmet edilmesi, dijital çağa ayak uydurmak için yapmış olduğu çalışmalardan birisidir".

Elazığ Belediyesi, coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehir uygulamaları kapsamında başlattığı bu çalışmayla, özellikle yurt dışında veya şehir dışında olup mezar ziyareti yapamayan vatandaşlara erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

