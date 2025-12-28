Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı

Erzurum beyaz örtüsüne büründü

Erzurum’da dünden bu yana etkili olan kar yağışı kenti geniş bir beyaz örtüyle kapladı. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, bin 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sabahtan manzara ve trafik

Erzurum, sabaha yaklaşık 30 santimi geçen karla uyandı. Gece boyunca devam eden yağış sabah saatlerinde durdu; güneşli aralıklar ise kente görsel bir güzellik kattı. Ancak yoğun kar, araç sürücülerini zor durumda bıraktı; vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlar üzerinde biriken karı temizlemekte güçlük çekti.

Hava durumu ve uzman uyarıları

Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek; rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ayrıca Erzurum ve ilçeleri için hazırlanan 5 günlük tahmin raporlarında hafta içi kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".

ERZURUM’DA DÜNDEN BU YANA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENTİ BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜDÜ. ERZURUM’DA TOPLAM BİN 315 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.