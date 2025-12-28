DOLAR
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı

Erzurum'da dünden beri süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü; bin 315 köy yolu kapandı, kar 30 santimi aştı. Meteoroloji buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:45
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı

Erzurum beyaz örtüsüne büründü

Erzurum’da dünden bu yana etkili olan kar yağışı kenti geniş bir beyaz örtüyle kapladı. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, bin 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sabahtan manzara ve trafik

Erzurum, sabaha yaklaşık 30 santimi geçen karla uyandı. Gece boyunca devam eden yağış sabah saatlerinde durdu; güneşli aralıklar ise kente görsel bir güzellik kattı. Ancak yoğun kar, araç sürücülerini zor durumda bıraktı; vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlar üzerinde biriken karı temizlemekte güçlük çekti.

Hava durumu ve uzman uyarıları

Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek; rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ayrıca Erzurum ve ilçeleri için hazırlanan 5 günlük tahmin raporlarında hafta içi kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

