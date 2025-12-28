Siirt'te 45 köy yolu kar sonrası ulaşıma açıldı

Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar tekrar hizmete girdi

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı sonucu toplam 45 köy yolu geçişe kapandı.

Ulaşımdaki aksama üzerine Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası kapalı yollar temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

