Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı

Siirt'te Pervari, Şirvan, Eruh ve merkeze bağlı köylerde kapanan 45 yol, Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:12
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı

Siirt'te 45 köy yolu kar sonrası ulaşıma açıldı

Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar tekrar hizmete girdi

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı sonucu toplam 45 köy yolu geçişe kapandı.

Ulaşımdaki aksama üzerine Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası kapalı yollar temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

