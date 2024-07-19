Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Aksaray'da emeklilere yönelik yapılan yeni bir uygulama, şehrin sosyal destek projeleri arasında dikkat çekiyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in emeklilere yönelik vaatlerinden biri daha hayata geçti. Artık emekliler, Aksaray Belediyesi'ne ait berber salonunda tamamen ücretsiz olarak tıraş olabilecekler.

Bu yeni hizmet, Aksaray Emekli Dinlenme Evi'nin bahçesinde bulunan berber salonunda sunulacak. Emekliler, hijyenik bir ortamda saç kesimi ve bakımı yaptırabilecekler. Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray Belediyesi olarak şehirde yaşayan 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz" diyerek, bu hizmetin şehirdeki sosyal destek politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Berber salonu hafta içi her gün sabah 08:00'den itibaren hizmet verecek. Talep doğrultusunda cumartesi günleri de açık olacak. Ayrıca, Dinçer, evinden çıkamayan yaşlı, hasta veya engelli bireyler için sunulan mobil kuaför hizmetinin devam edeceğini de belirtti.





Bu uygulama, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve mali yüklerini azaltmayı hedefliyor. Ocak ayında yapılan %49,25’lik maaş zammının ardından en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükselmişti. Yeni destek paketleriyle birlikte, bu aylığın 12 bin 500 TL’ye çıkarılacağı da açıklanmıştı. Aksaray Belediyesi'nin bu yeni hamlesi, emeklilere ek bir rahatlama sağlıyor.

Aksaray Belediyesi'nin sunduğu bu tür sosyal yardımlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme amacı güdüyor ve şehir genelinde olumlu bir etki yaratıyor.