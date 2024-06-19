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En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Belediye, kamu hizmetlerini desteklemek üzere yeni takım arkadaşları arıyor. Yayınlanan duyuruya göre, KPSS'den en az 65 puan almış ve B Sınıfı ehliyete sahip adaylar arasından memur alımı yapılacaktır. Adayların başvuru koşulları ve süreci ile ilgili detaylar ilgili haber metninde bulunabilir.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 17:54
En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Atabağı Belediyesi, Teknik Hizmetler Sınıfı bünyesinde, 9. Derece için ayrılmış tek bir tekniker pozisyonu için personel alımı yapacaktır. Bu pozisyona hem kadın hem de erkek adaylar, yalnızca belirli ön lisans programlarından mezun olmaları şartıyla başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Adayların genelde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Özel şartlar ise şunlardır:

  •   İnşaat, inşaat teknikerliği ya da inşaat teknolojisi alanlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından birinden ön lisans diplomasına sahip olmak,
  •   En düşük (B) kategorisinde bir sürücü lisansına sahip olmak,
  •   2022 yılında yapılan KPSS'de, Ön Lisans düzeyinde KPSSP93 puan türünden asgari 65 puan elde etmiş olmak,
  •   Daha önceden görev yaptığı kamu kurum veya kuruluşları tarafından disiplin veya ahlak dışı sebeplerle işten çıkarılmamış olmak.

iş ilanı

Atabağı Belediyesi'nin açık pozisyonları için başvurular, doğrudan yüz yüze veya elektronik posta yoluyla kabul edilecektir. İlgili detaylar aşağıdaki gibidir:

Başvuru Süreci: 2024 yılının 22 Temmuz'undan itibaren 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Yüz Yüze Başvuru İçin Yer: Atabağı Mahallesi, Şeyh Bilal Caddesi, No:13, Baykan/Siirt'te bulunan Atabağı Belediye Başkanlığı'na ait Yazı İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilebilir.

E-Posta Yoluyla Başvuru İçin Adres: Atabağı Belediyesi'nin resmi elektronik posta adresi olan [email protected] üzerinden başvurularınızı gönderebilirsiniz.

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