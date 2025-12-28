Erzincan'da Kar: Toprak Damlı Evlerde Sabah Baca Küreme Mesaisi

Munzur Dağı eteklerinde kar hayatı etkiledi

Erzincan'ın etkili olan kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.

Munzur Dağı’nın altındaki Çağlayan Beldesi ve köylerinde yağan karla birlikte zemin ve örtü beyaza büründü. Kar yağışı bölge halkı için kimi zaman eğlence, kimi zaman ise çileye dönüştü.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kaydırdı ve maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Bununla birlikte, kar yağışı nedeniyle toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bacalardaki karı temizlemeye başladı.

Ali Demir kışın yüksek kesimlerde zor geçtiğini belirterek, "Evin damı kardan dolayı akmasın diye küreme işi yapıyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için mecburen toprak damlı evde yaşıyoruz. Böyle olunca da her kış bacalardaki karı sürekli kürüyoruz" dedi.

TOPRAK DAMLI EVLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR BACA KÜREME İŞİNE KOYULDU