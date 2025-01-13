Erzurum'da Devlet Desteğiyle 'Yaşayan Değerler' Projesi Sürecek

Erzurum'dan Yaşlı Destek Projesi

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yaşayan Değerler' projesi, 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. 2024 Yaşlı Destek Programı kapsamında finanse edilen proje için imza töreni gerçekleştirildi.

İmza Töreni

Tören; Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi. Vali Çiftçi, projenin sunduğu hizmetler hakkında bilgiler vererek, 65 yaş üstü vatandaşların temizlik, sıcak yemek ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Psikososyal ve Medikal Destek

Çiftçi, yaşlılara psikososyal ve medikal destekler sağlandığını ve sağlık taramalarının yapıldığını ifade ederek, "Bu hizmetlerin altında, muhterem Cumhurbaşkanımızın imzası ve iradesi var. Pandemi döneminde batı ülkelerinde yaşlılar ölüme terk edilmişti ancak Türkiye'de her gün yaşatılmaları için devletimiz tüm imkanları seferber etti," dedi.

Projenin Önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de yaşlıların toplum için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Yaşayan değerlere sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önerileriyle bu projeyi başlattık. Hükümetimiz projeye 1 milyon 750 bin Türk Lirası destek sağlarken, bizler de en az 10 katını karşılayacağız," ifadelerini kullandı.

Projenin 5-6 yıldır uygulandığını ve devam edeceğini belirten Sekmen, hizmetlerden yaşlılar ve muhtarların memnun kaldığını sözlerine ekledi.

Kültürel Etkinlikler

Programın sonunda yaşlılar, Başkan Sekmen'e şiir ve türküler okuyarak teşekkür ettiler. Bu etkileşim, projenin sosyal ve kültürel boyutunu da gözler önüne serdi.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Yaşayan Değerler" projesi kapsamında, bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara her alanda destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yaşlı Destek Programı tarafından finanse edilen "Yaşayan Değerler" projesinin, bu yıl da devam etmesi için Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Çifti (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda), projenin protokolünü imzaladı.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Yaşayan Değerler" projesi kapsamında, bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara her alanda destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yaşlı Destek Programı tarafından finanse edilen "Yaşayan Değerler" projesinin, bu yıl da devam etmesi için Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Çifti (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda), projenin protokolünü imzaladı.