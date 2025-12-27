DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Erzurum'da Köy Çocuklarının İlk Gondola Heyecanı

Palandöken'de düzenlenen programla köy çocukları ilk kez gondola bindi; projeyle Aşkale, Tekman, Karaçoban, Karayazı ve güney ilçelerden toplam 5 bin çocuk hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:28
Erzurum'da Köy Çocuklarının İlk Gondola Heyecanı

Erzurum'da Köy Çocuklarının İlk Gondola Heyecanı

Erzurum'da köy çocuklarını kent merkeziyle buluşturma programı kapsamında Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen öğrenciler, gondol-lift gezisinde unutulmaz anlar yaşadı.

Hayatlarında ilk kez gondola binen çocuklar, metrelerce yükseklikte çığlık ve kahkahalar eşliğinde gezintinin keyfini çıkardı. Bu anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Programın kapsamı ve hedefi

Hayırsever iş insanı Ferit Kaya tarafından her yıl büyük bir özveriyle sürdürülen "Köy Çocuklarını Erzurum ile Buluşturma" programı bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyon, sadece belirli köylerle sınırlı kalmayarak başta Aşkale, Tekman, Karaçoban, Karayazı ve tüm güney ilçelerini kapsıyor ve toplamda 5 bin çocuğu misafir etmeyi hedefliyor.

Tosunlu köyü katılımcıları ve Başkan Sekmen'in desteği

Programın bugünkü durağında Tosunlu köyünden gelen 20 öğrenci ve 2 öğretmen yer aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sabah kahvaltısında çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip kahvaltıya eşlik etti.

Başkan Sekmen, çocuklarla yakından ilgilenerek bu tür sosyal sorumluluk projelerinin gençlerin vizyonu için ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

ERZURUM’DA KÖY ÇOCUKLARINI KENT MERKEZİ İLE BULUŞTURMA PROGRAMI KAPSAMINDA PALANDÖKEN KAYAK...

ERZURUM’DA KÖY ÇOCUKLARINI KENT MERKEZİ İLE BULUŞTURMA PROGRAMI KAPSAMINDA PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİNE GELEN ÇOCUKLAR GONDOL-LİFT GEZİSİNDE HEYECANLI ANLAR YAŞADI.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SABAH KAHVALTISINDA ÇOCUKLARLA BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı
2
Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda
3
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar
4
Kütahya Tavşanlı'da Kar Sevinci
5
Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Hayat: İndere Konutları'nda Güven ve Huzur
6
Kocaeli'ye Lapa Lapa Kar: Kartepe'de 10 cm'e Ulaştı
7
Batman'da Direkte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti