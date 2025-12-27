Erzurum'da Köy Çocuklarının İlk Gondola Heyecanı

Erzurum'da köy çocuklarını kent merkeziyle buluşturma programı kapsamında Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen öğrenciler, gondol-lift gezisinde unutulmaz anlar yaşadı.

Hayatlarında ilk kez gondola binen çocuklar, metrelerce yükseklikte çığlık ve kahkahalar eşliğinde gezintinin keyfini çıkardı. Bu anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Programın kapsamı ve hedefi

Hayırsever iş insanı Ferit Kaya tarafından her yıl büyük bir özveriyle sürdürülen "Köy Çocuklarını Erzurum ile Buluşturma" programı bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyon, sadece belirli köylerle sınırlı kalmayarak başta Aşkale, Tekman, Karaçoban, Karayazı ve tüm güney ilçelerini kapsıyor ve toplamda 5 bin çocuğu misafir etmeyi hedefliyor.

Tosunlu köyü katılımcıları ve Başkan Sekmen'in desteği

Programın bugünkü durağında Tosunlu köyünden gelen 20 öğrenci ve 2 öğretmen yer aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sabah kahvaltısında çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip kahvaltıya eşlik etti.

Başkan Sekmen, çocuklarla yakından ilgilenerek bu tür sosyal sorumluluk projelerinin gençlerin vizyonu için ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

ERZURUM’DA KÖY ÇOCUKLARINI KENT MERKEZİ İLE BULUŞTURMA PROGRAMI KAPSAMINDA PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİNE GELEN ÇOCUKLAR GONDOL-LİFT GEZİSİNDE HEYECANLI ANLAR YAŞADI.