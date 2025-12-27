Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: 5-20 cm Uyarısı

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

5-20 cm'lik kar uyarısı, buzlanma ve sis riski

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojinin uyarılarına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtilerek, Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

