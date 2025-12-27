DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: 5-20 cm Uyarısı

Erzurum'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 5-20 cm kar, buzlanma, don ve yer yer sis uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:42
Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: 5-20 cm Uyarısı

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

5-20 cm'lik kar uyarısı, buzlanma ve sis riski

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojinin uyarılarına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtilerek, Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oltu’da Mevsimin İlk Karı Düştü — İlçe Merkezinde 7 cm
2
Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali
3
Bolu'da Kar Keyfi: Parklar Kayak Pisti'ne Döndü
4
Düzce'de Kar Mücadelesi: Tüm Köy Yolları Trafiğe Açıldı
5
Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti
6
Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Kaydı, Zonguldak-İstanbul Yolu Yeniden Açıldı
7
Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi — 530 metre yükseklikte kar

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti