Madenşehir’de yaban domuzları arpa ve buğday tarlasını tahrip etti

Çiftçi Hüseyin Tanrıverdi 50 dekarlık ekimin 30 dekarının zarar gördüğünü açıkladı

Karaman'ın Madenşehir köyünde yaşayan çiftçi Hüseyin Tanrıverdi, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 50 dekar arazisine arpa ve buğday ektiğini, ekinleri kontrol için tarlasına geldiğinde arazinin yaban domuzu sürüsü tarafından tahrip edildiğini gördüğünü bildirdi.

Tanrıverdi, yaptığı açıklamada arazisinin yaklaşık 30 dönümlük bölümünün zarar gördüğünü söyledi ve yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Burayı yaklaşık 20 gün önce ektim. Baktım tarlaya domuz dadanmış ve tarumar etmiş. Domuzları kovaladığımız halde yine geliyor. Yetkililerden önlem almalarını rica ediyorum. Çünkü ileride daha kötü olacak. Tohumlarımızı yüzeye çıkarmışlar. Hemen hemen 50 dekarın 30 dekarına zarar vermişler. Buraya gelen domuzlar benim gördüğüm kadarıyla 15-20 hayvanlık bir grup. Yalnız dağda bunların yüzlercesi olduğunu tahmin ediyorum. Bundan önce nohut ekiyorduk. Nohutları kesinlikle alamadık ve zarar ettik. Tarlayı tekrar ekmem lazım. Ekstra gübre, mazot, tohum zararımız var. Domuzlar bahar aylarında da bahçelerimizi talan ediyor. Nohut ekildiği zaman nohutlara zarar veriyor. Ağaçların dallarını kırıyor"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ise yaban domuzlarının çiftçilerin ürünlerine ciddi zarar verdiğini belirterek, önlemler alınması çağrısında bulundu.

