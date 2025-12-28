DOLAR
Semih Balaban Ortaköy'de: Mahalle Talepleri Tek Tek Not Alındı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ortaköy ziyaretinde mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, not aldı ve planlanan çalışmaları anlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:37
Ziyaret ve İncelemeler

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretlerine Ortaköy Mahallesi ile devam etti. İlçenin dört bir yanındaki mahalleleri ziyaret etmeyi sürdüren Başkan Balaban, Ortaköy sakinleriyle samimi bir ortamda buluştu.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Orta da katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlenirken, mahalle halkından gelen talepler tek tek not alındı.

Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı ve Ortaköy Mahallesi’nde yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Mahalle buluşmasının ardından Başkan Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli ile birlikte mahallede incelemelerde bulunarak ziyaretini tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

