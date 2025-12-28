Semih Balaban Ortaköy'de: Mahalle Talepleri Tek Tek Not Alındı

Ziyaret ve İncelemeler

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretlerine Ortaköy Mahallesi ile devam etti. İlçenin dört bir yanındaki mahalleleri ziyaret etmeyi sürdüren Başkan Balaban, Ortaköy sakinleriyle samimi bir ortamda buluştu.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Orta da katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlenirken, mahalle halkından gelen talepler tek tek not alındı.

Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı ve Ortaköy Mahallesi’nde yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Mahalle buluşmasının ardından Başkan Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli ile birlikte mahallede incelemelerde bulunarak ziyaretini tamamladı.

