Eskişehir Atatürk Lisesi'nden Mehmet Âkif Ersoy Anma Programı

Eskişehir Atatürk Lisesi öğrencileri, ’İstiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Programı’nı Sinema Anadolu Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:45
Program Detayları

Eskişehir'de Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ’İstiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Programı’, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sinema Anadolu Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından, Atatürk Lisesi öğrencileri izleyicilere etkileyici bir oratoryo sundu.

Program, Mehmet Âkif Ersoy’un fikir dünyasını ve Millî Mücadele ruhunu yansıtan sahneleme ve anlatımlarla katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinliğin sonunda, öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan lokmalar misafirlere ikram edildi.

